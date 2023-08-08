Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı!

Zehra Güneş'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Aralarında 23 cm boy farkı vardı!

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A Milli Voleybol Takımı'nın hem başarısıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen ismi Zehra Güneş, bu sefer eski sevgilisiyle merak konusu oldu. Güneş’in bir dönem birlikte olduğu kişiyi görenler şaşırdı.