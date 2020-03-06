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Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe'nin başında Denizlispor maçına çıkacak olan Zeki Murat Göle kimdir

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin başında ise kulübün kadrolu antrenörü Zeki Murat Göle olacak. 2008 yılında profesyonel kariyerine başlayan Zeki Murat Göle, 2014'te A Takım antrenörlüğüne yükseldi. 41 yaşındaki antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor

Zeki Murat Göle

Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de henüz Ersun Yanal'ın yerine bir teknik direktör getirilmediği için bu mücadelede sarı-lacivertlilerin başında Zeki Murat Göle olacak. 2008 yılında sarı-lacivertli kulübe ayak basan Zeki Murat Göle, daha önce Vitor Pereira, Dick Advocaat, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile birlikte görev yapmıştı.

41 yaşındaki antrenör, daha önce amatör olarak Düzcespor ve İstanbul Mesudiyespor'da kısa süreli futbol oynadıktan sonra 2008 yılında Fenerbahçe'de görev yapmaya başladı. Sarı-lacivertlilerde gençler ligi antrenörlüğü yaptıktan sonra 2009-2010 yılları arasında gençlik gelişim antrenörlüğü görevini üstlenen Zeki Murat Göle, 2010-2013 yılları arasında ise A2 Ligi antrenörü olarak görev yaptı.

2013-2014 arasında BBGL U16 Teknik sorumlusu olan Zeki Murat Göle, 2014 yılında Fenerbahçe'nin A Takım antrenörlüğüne getirildi ve o günden bu yana A Takım'la birlikte çalışıyor. Sporx'te yer alan habere göre Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor.

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