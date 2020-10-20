Sergey Semak yönetimindeki Zenit St. Petersburg, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Phillppe Clement'in çalıştırdığı Club Brugge'ü konuk etti. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Club Brugge 63. dakikada Dennis'in attığı golle 1-0 öne geçti. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Club Brugge kalecisi Ethan Horvath için talihsiz bir an yaşandı. Zenitli Dejan Lovren'in uzaktan şutunda top direkten döndü ve Horvath'ın sırtına çarparak ağlarla buluştu.

Mücadelede son anlara girilirken Club Brugge 2-1 öne geçti. Konuk ekibin 19 yaşındaki yıldızı Charles De Ketelaere, Ruud Vormer'in asistinde takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti

Zenit gruptaki ikinci maçında Dortmund'a konuk olacak. Club Brugge ise Vedat Muric'in de formasını giydiği Lazio'yu konuk edecek.