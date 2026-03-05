Canlı
      Habertürk
        Zeynep Sönmez, ABD'de ilk turu geçti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells'te tek kadınlar ilk tur maçında ABD'li McCartney Kessler'i yenerek ilk turu geçti

        05.03.2026 - 09:30
        ABD'nin California eyaletinde düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk tur maçında ABD'li McCartney Kessler'i yenerek ikinci tura yükseldi.

        WTA 1000 düzeyindeki turnuvada mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu, rakibi McCartney Kessler'i 7-6 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

        İlk seti tie-break sonucunda kazanan milli tenisçi, ikinci sette rakibine oyun vermeden galibiyete ulaştı.

        Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını da gösterdi.

        Zeynep, ikinci turda dünya 22 numarası Anna Kalinskaya ile karşılaşacak.

