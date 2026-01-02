Habertürk
        Zeynep Sönmez, Avustralya'da tur biletini aldı! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Avustralya'da tur biletini aldı!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi

        Giriş: 02.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:35
        Zeynep Sönmez, Avustralya'da tur biletini aldı!
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 düzeyindeki Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası'nın ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 2-1 yenerek elemelerde final turuna çıktı.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Queensland eyaletinin Brisbane kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, ilk tur maçında Victoria Jimenez Kasintseva'yı 6-1, 3-6, 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek final turuna yükseldi.

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda 6 numaralı seri başı Elena Gabriela Ruse ile karşılaşacak.

