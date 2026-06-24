Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'ta çeyrek finale çıktı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı Eastbourne Açık'ın 2. turunda Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.
Giriş: 24 Haziran 2026 - 15:07 Güncelleme:
Tek kadınlar kategorisinde Eastbourne Açık'ın 2. turunda mücadele eden milli raket Zeynep Sönmez, Çek rakibi Sara Bejlek'in turnuvadan çekilmesi nedeniyle çeyrek finale kaldı.
Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep'in, İngiltere'nin Eastbourne kentindeki turnuvada karşılaşacağı klasmanın 45 numarası Bejlek, sakatlığı sebebiyle korta çıkamadı.
Hükmen galip gelen Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda adını çeyrek finale yazdırdı.
24 yaşındaki milli tenisçi, sonraki turda 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile Panna Udvardy arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.
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