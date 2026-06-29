Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. turundaki rakibi Claire Liu oldu

Şişli'de sokakta taciz iddiası; şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandı: 'Lütfen sesinizi çıkarın'

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ'de bir kişi sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü rahatsız etti ardından da fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G.'yi (29) çalıştığı fırında ekmek yaparken yakala... Daha Fazla Göster Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) – ŞİŞLİ'de bir kişi sokakta yürüyen Aysel H.'yi takip ederek sözlü rahatsız etti ardından da fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.G.'yi (29) çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli 'Cinsel taciz' suçundan tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken Aysel H. yaptığı açıklamada, "Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın" dedi. (DHA) Daha Az Göster