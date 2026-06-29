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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. turundaki rakibi Claire Liu oldu

        Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. turundaki rakibi Claire Liu oldu

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu ile eşleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:08 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez'in 2. turdaki rakibi Liu!

        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da mücadele eden Zeynep Sönmez, 2. turda ABD'li Claire Liu'yla karşılaşacak.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki Liu karşılaştı.

        Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep'in rakibi oldu.

        Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

        2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.

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