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        Haberler Spor Tenis WTA Zeynep Sönmez, Indian Wells'te finalde! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Indian Wells'te finalde!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:08
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        Zeynep Sönmez, Indian Wells'te finalde!
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 turnuvası Indian Wells'in elemelerinde final turuna yükseldi.

        Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD'deki turnuvada Çinli Sijia Wei'yi 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

        Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.

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