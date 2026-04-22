        Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi!

        Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. tura yükseldi!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta 2. turda!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol Carlota Martinez Cirez'i 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

        Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkentinde düzenlenen turnuvanın ilk turunda, klasmanın 352 numarası Martinez Cirez ile karşılaştı.

        Üç set puanı çevirdiği ilk seti 7-5, 2. seti ise 6-2 kazanan 23 yaşındaki Zeynep, korttan 2-0 galip ayrılarak WTA 1000 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

        Milli tenisçinin 2. turdaki rakibi, 27 numaralı seribaşı İspanyol Cristina Bucsa olacak.

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rutte ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rutte ile görüşmesi başladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!