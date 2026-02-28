Canlı
        Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

        Zeynep Sönmez, çeyrek finalde veda etti!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

        Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

        23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

