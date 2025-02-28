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        Haberler Spor Tenis WTA Zeynep Sönmez, Merida'da çeyrek finalde! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Merida'da çeyrek finalde!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:48
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        Zeynep Sönmez, Merida'da çeyrek finalde!
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        Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

        Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

        İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

        Zeynep, çeyrek finalde yarın TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.

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