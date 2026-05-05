Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta 2. tura yükseldi

        Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta 2. tura yükseldi

        Milli sporcu Zeynep Sönmez, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 21:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta 2. tura yükseldi

        Roma Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, İtalyan rakibi Jennifer Ruggeri'yi 2-1 yenerek adını 2. tura yazdırdı.

        Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 düzeyindeki Roma Açık'ta bugün ilk tur maçları oynandı.

        Dünya sıralamasının 65. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, ilk kez ana tabloda mücadele ettiği Roma Açık ilk turunda ev sahibi ülkeden klasmanın 265. basamağındaki Ruggeri ile karşılaştı.

        İlk sete tutuk başlayan ve sonradan açılan Zeynep, rakibi karşısında ilk seti 6-4 kaybetti.

        İkinci sete hızlı başlayan milli tenisçi, rakibinin servisini 3 kez kırarak seti 6-2 aldı ve maçta durumu 1-1'e getirdi.

        Müsabakanın final setinde Zeynep Sönmez, oyunda kontrolü bırakmadı ve bu seti de 6-2 aldı.

        Toplamda 2 saat 7 dakika süren maçı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı

        Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi, Mayıs ayında kar yağışıyla uyandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Anneye acı veda
        Anneye acı veda
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler