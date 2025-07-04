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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Zeynep Sönmez, yeniden tarih yazmak için korta çıkacak! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, yeniden tarih yazmak için korta çıkacak!

        Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yarın 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:05
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        Zeynep Sönmez tarih yazmak için korta çıkacak!
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        Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, yarın 3. tur mücadelesinde Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova'yla karşılaşacak.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda Zeynep, 3. tur maçına TSİ 13.00'ten sonra çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan tenisçi, 4. turda Belinda Bencic (İsviçre)-Elisabetta Cocciaretto (İtalya) eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

        Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi unvanını alan, tüm grand slam organizasyonlarında ise 1950'den sonra bu seviyeye gelen ilk milli raket olan Zeynep, yarın korttan galip ayrılırsa bir kez daha tarihe geçecek. Zeynep Rus rakibini mağlup ederse grand slam organizasyonlarının tarihinde 4. tura yükselen ilk ve tek Türk sporcu unvanını elde edecek.

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        Milli tenisçi, ilk turda dünya 52 numarası Rumen Jaqueline Cristian'ı ikinci turda ise dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı set vermeden geçmişti.

        Organizasyona dünya 17 numarası olarak başlayan Ekaterina Alexandrova ise ilk turda Avustralyalı Priscilla Hon ve ikinci turda Hollandalı Suzan Lamens'i 2-0'lık skorlarla eledi. Rus sporcu grand slamlerde en büyük başarısını ise 2023 Wimbledon'da ve 2025 Fransa Açık'ta 4. tur oynayarak elde etti.

        ZEYNEP'İN ÇİFLERDE DE MÜCADELESİ YARIN SÜRECEK

        Milli sporcu Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da çiftler kategorisindeki 2. tur maçı da yarın oynanacak.

        Partneri Polina Kudermetova'yla birlikte mücadele eden Zeynep, 2. turda 2 numaralı seribaşı olarak organizasyonda yer alan Gabriela Dabrowski (Kanada)-Erin Routliffe (Yeni Zelenda) ikilisiyle karşı karşıya gelecek.

        Bu karşılaşma Zeynep'in tekler maçından sonra akşam seansında yapılacak.

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