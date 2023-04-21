2025 yazına kadar siyah beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan ve yüksek bir ayrılık tazminatı bulunan Allegri'nin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, RMC Sports ise Juventus'un Allegri ile yolları ayırmak adına yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal olacak veda ücretini ödemeye hazır olduğunu belirtti.