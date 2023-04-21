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Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

2021 yazından bu yana boşta olan Zinedine Zidane için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya. Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Fransız teknik adam için eski takımına döneceği belirtildi. İşte detaylar...

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  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    Son olarak İspanya La Liga devi Real Madrid'i çalıştıran ve 2021 yazından bu yana boşta olan Zinedine Zidane için flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    2021 yazından beri takım çalıştırmayan Fransız teknik adam Zinedine Zidane için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, uzun soluklu ve başarı getirecek bir proje geliştirmeyi hedeflerken, bu yapılanmada ise takımın başında Zinedine Zidane'ı görmek istiyor. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    Zidane'ın gönlünde yatan takımın da Juventus olduğu belirtilirken, iki tarafın kavuşmasının önündeki engelin ise Massimiliano Allegri olduğu ifade edildi. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    2025 yazına kadar siyah beyazlı kulüple sözleşmesi bulunan ve yüksek bir ayrılık tazminatı bulunan Allegri'nin takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ifade edilirken, RMC Sports ise Juventus'un Allegri ile yolları ayırmak adına yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal olacak veda ücretini ödemeye hazır olduğunu belirtti. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    5 yıl formasını giydiği Juventus ile 212 karşılaşmaya çıkan Zidane, 31 gol ve 49 asistlik katkı sağlamıştı. Siyah beyazlı forma ile iki kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Zidane, 2 de İtalya Serie A şampiyonluğu kazanmıştı. 
  • Zidane için flaş iddia: Eski takımına dönmeye hazırlanıyor!

    Zidane, iki dönem Real Madrid'i çalıştırırken, ilk döneminde 149 maçta 2.30 puan ortalaması tutturmuştu. Fransız teknik direktör ikinci döneminde ise 114 maçta 2.04 puan ortalaması yakalamıştı. 

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