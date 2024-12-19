Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Türk derbisine sahne olan 8'li Finaller Turu'nda Ziraat Bankkart, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Giriş: 19.12.2024 - 21:20 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:28
Ziraat Bankkart, 2025 CEV Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi ve adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-19 ve 25-18'lik skorlarla sona erdi.
PLAY-OFF'TA RAKİP LAS PALMAS
İlk maçı da setler sonucu 3-1 kazanan Ziraat Bankkart, play-off turunda İspanya ekibi CDV Guaguas Las Palmas takımı ile eşleşti.
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