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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu. Bu turda mücadeleler 16, 17 ve 18 Ocak'ta oyanancak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:14
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        Kupada 5. tur programı açıklandı
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

        16 Ocak Salı:

        13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

        15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

        19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

        21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

        17 Ocak Çarşamba:

        13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

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        15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)

        17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)

        21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

        18 Ocak Perşembe:

        13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

        15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)

        21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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