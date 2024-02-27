Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final! MKE Ankaragücü -Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe'de 3 eksik!

Türkiye Kupası'nın heyecan dolu çeyrek final mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, futbol tutkunlarını ekrana kilitleyecek. 14 yılın ardından karşı karşıya gelecek olan rakiplerin mücadelesini ekranları başında izlemek isteyenler ise maçın canlı olarak yayınlanacağı kanalı araştırmaya erken saatlerde başladı. Peki Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçına dair detaylar...