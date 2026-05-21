        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Trabzonspor-Konyaspor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı: Trabzonspor-Konyaspor

        Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, Antalya'da karşı karşıya gelecek. İki takım da kupayı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:17 Güncelleme:
        64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor yarın Antalya'da karşı karşıya gelecek.

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor yarın saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda mücadele edecek.

        KUPADA 7. RANDEVU

        Trabzonspor ile Antalyaspor, Türkiye Kupası tarihinde finalde ilk kez kozlarını paylaşacak. İki takım kupada daha önce ise 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 2, yeşil-beyazlılar da 1 kez kazandı. 3 maç ise berabere sona erdi.

        TRABZONSPOR 9 KEZ KUPAYI KAZANDI

        Türkiye Kupası tarihinde Trabzonspor, bugüne kadar 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililer, bu kupayı Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kazanan üçüncü takım olarak yer alıyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

        KONYASPOR KUPAYI 1 DEFA MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Bu sezon Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da eleyen Konyaspor, tarihinde 2. kez kupada final oynayacak. Yeşil-beyazlılar, ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i 4-1 geçerek aldı.

        EN ÇOK KAZANAN GALATASARAY

        Türkiye Kupası tarihinde 19 kez ile en çok Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılıların ardından Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe de 7 defa kupa şampiyonluk yaşadı. Ayrıca Kocaelispor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Altay ve Göztepe 2’şer, Akhisarspor, Konyaspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Bursaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor da 1'er kupası kazanma başarısı gösterdi.

        HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

        Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe, yedek yardımcı hakemi ise Gökhan Barcın olacak.

