        "Ziyaretçilerimize global standartlarda bir deneyim sunuyoruz"

        Meydan İstanbul'un yatırımcısı ve yöneticisi olan WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay "Sephora'nın Türkiye'deki sayılı flagship yatırımlarından biriyle Meydan İstanbul'da yer alması ve açılışın ilk günden itibaren gördüğü yoğun ilgi, bize ülkemiz adına gurur veriyor. Premium güzellik, moda ve yaşam stili kategorilerindeki güçlü markalarla birlikte, ziyaretçilerimize global standartlarda çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya devam ediyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 15:02
        Dünyanın önde gelen kozmetik perakende markalarından Sephora’nın yeni nesil flagship mağazası, Nisan ayında Meydan İstanbul’da kapılarını açtı.

        Meydan İstanbul’da açılan, toplam 800 metrekare mağaza alanına ve 400 metrekarenin üzerinde net satış alanına sahip olan yeni Sephora mağazası açılış günü binden fazla ziyaretçi ağırladı.

        Yapılan açıklamaya göre, 10 binden fazla ürün çeşidini tek çatı altında buluşturan mağaza; makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, parfüm ve premium beauty kategorilerinin tamamını kapsayan geniş bir ürün gamı sunuyor.

        Açılış, global perakendeciliğin en önemli yayınlarında yer alırken dikkat çeken yatırımlar arasında gösterildi.

        Meydan İstanbul’un yatırımcısı ve yöneticisi olan WAM Asset Management İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet İlhan Gülay, konuyla ilgili şunları söyledi:

        "Perakendecilikte uluslararası seviyede başarı elde etmek için, öncelikle global markalara ev sahipliği yapmalı, aynı zamanda bu mağazalara yoğun ilgi sağlamalısınız. Sephora’nın Türkiye’deki sayılı flagship yatırımlarından biriyle Meydan İstanbul’da yer alması ve açılışın ilk günden itibaren gördüğü yoğun ilgi, bize ülkemiz adına gurur veriyor. Premium güzellik, moda ve yaşam stili kategorilerindeki güçlü markalarla birlikte, ziyaretçilerimize global standartlarda çok daha kapsamlı bir deneyim sunmaya devam ediyoruz."

        Açıklamaya göre Meydan İstanbul, yaklaşık 35 milyon yıllık ziyaretçi trafiğine sahip. Avrupa’nın en büyük green-roof/open-air retail projelerinden biri olan AVM, son dönemde bünyesine kattığı global markalarla birlikte moda, beauty ve lifestyle kategorilerindeki gücünü daha da ileri taşıyor.

