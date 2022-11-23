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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta okullar tatil mi?

23 Kasım 2022 Çarşamba sabaha karşı saat 04.08'de Düzce Gölyaka'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce depremi sonrası bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden açıklamalar peş peşe gelirken Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. İşte Kaymakamlıktan Zonguldak'ta okulların durumuna ilişkin resmi açıklama

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  • Zonguldak okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi: Deprem nedeniyle 23 Kasım 2022 bugün Zonguldak'ta okul var mı, ders olacak mı?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Düzce depremi nedeniyle bazı illerde okullarda eğitime 1 gün ara verildi. İşte Zonguldak'ta okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin detaylar...
  • Zonguldak okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi: Deprem nedeniyle 23 Kasım 2022 bugün Zonguldak'ta okul var mı, ders olacak mı?

    ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. 
  • Zonguldak okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi: Deprem nedeniyle 23 Kasım 2022 bugün Zonguldak'ta okul var mı, ders olacak mı?

    Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir."

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