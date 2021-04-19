Zoom Phone Türkiye’de 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Video iletişim platformu Zoom Video Communications, Zoom Phone bulut telefon hizmetinin Türkiye’de kullanıma sunulduğunu duyurdu. Zoom platformu üzerine inşa edilen Zoom Phone hizmeti, kurumların tek bir platform üzerinden 40’tan fazla ülkede HD ses kalitesiyle iletişim kurmasına olanak sağlıyor.

Sesli iletişiminde kurumsal özellikler sunan Zoom Phone ile kurumlar, iş iletişimlerini Zoom’un video öncelikli tümleşik iletişim platformunda birleştirebiliyor. Kurumlar, Zoom Phone Global Select planıyla Zoom’un PSTN hizmeti sunduğu 40’tan fazla ülke ve bölgede tek bir fiyat karşılığında yurt içi arama satın alabiliyor.

Windows, MacOS, iOS ve Android için uygulamaları aracılığıyla kullanılabilen Zoom Phone, hem masaüstü hem de mobil cihazlardan telefon görüşmeleri yapılmasını ve sesli mesajların dinlenebilmesini sağlıyor. Zoom Phone ile kurumlar, yönetici portalı üzerinden kullanıcıları yönetebiliyor, çağrı kalitesini ve kullanım verilerini izleyebiliyor.

NUMARA DEĞİŞTİRMEDEN KULLANILABİLİYOR

Salesforce.com, Microsoft Office 365, Google G-Suite ve Slack entegrasyonları da olan Zoom Phone’da çalışanlar, bu uygulamalardayken tek bir dokunuşla telefon görüşmeleri başlatabiliyor.

Bilgisayar ve mobil cihazların yanı sıra piyasadaki çeşitli masaüstü telefonlarıyla da kullanılabilen Zoom Phone, kurumların mevcut numaralarını Zoom’a geçirmelerine olanak tanıyan Yerel Numara Taşıma (LNP) işlemini de destekliyor.

Bu yöntemle isteyen kurumlar numaralarını değiştirmeden Zoom Phone hizmetinden faydalanabilirken, isteyenler Zoom’dan yeni yerel veya uluslararası telefon numaraları alabiliyor.