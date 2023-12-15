Zorunlu trafik sigortasında prim oranı artışı: Zorunlu trafik sigortası ne kadar, prim artış oranı nedir, endeks nasıl hesaplanır? - Merak Edilenler Haberleri

Zorunlu trafik sigortasında prim oranı artışı: Zorunlu trafik sigortası ne kadar, prim artış oranı nedir, endeks nasıl hesaplanır? - Merak Edilenler Haberleri

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), zorunlu trafik sigortasının aylık azami prim artış oranı için yapılan yönetmelik değişikliğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte zorunlu trafik sigortası primlerine zam yapıldı. Peki, zorunlu trafik sigortası ne kadar oldu? İşte, detaylar...

Mayıs 20024'ten sonra ise artık hasar maliyeti endeksine göre yapılacak. Hasar maliyeti endeksi ise asgari ücret ile aylık enflasyonun içinde yer alan ulaştırma araçları ile ilgili fiyat artışları baz alınarak hesaplanacak.

Yeni düzenlemeyle beraber; bu zamana kadar her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatları, 2024'ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artacak.

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TEMİNAT LİMİTLERİ DE YÜKSELDİ

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bununla beraber; maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin de 1,8 milyon liraya yükseltildiği bildirildi.