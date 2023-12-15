Araç sahiplerinin dikkatine! Zorunlu trafik sigortasında prim artışı yapıldı
Bu zamana dek her ay yüzde 2 artırılan zorunlu trafik sigortası tavan fiyatlarında değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle beraber prim artış oranı ve teminat limitleri güncellendi. Peki, zorunlu trafik sigortası primleri yüzde kaç arttı? İşte, detaylar...
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), zorunlu trafik sigortasının aylık azami prim artış oranı için yapılan yönetmelik değişikliğini bildirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte zorunlu trafik sigortası primlerine zam yapıldı. Peki, zorunlu trafik sigortası ne kadar oldu? İşte, detaylar...
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÜZENLEME
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre; zorunlu trafik sigortası tavan fiyatlarındaki artışa düzenleme yapıldı.
Yeni düzenlemeyle beraber; bu zamana kadar her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatları, 2024'ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artacak.
Mayıs 20024'ten sonra ise artık hasar maliyeti endeksine göre yapılacak. Hasar maliyeti endeksi ise asgari ücret ile aylık enflasyonun içinde yer alan ulaştırma araçları ile ilgili fiyat artışları baz alınarak hesaplanacak.
TEMİNAT LİMİTLERİ DE YÜKSELDİ
Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Trafik sigortası tavan fiyatının 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 olarak, 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Bununla beraber; maddi zararlara ilişkin teminat limitlerinin 200 bin liraya, bedeni zararlara ilişkin teminat limitlerinin de 1,8 milyon liraya yükseltildiği bildirildi.
HASAR MALİYET ENDEKSİ NASIL HESAPLANACAK?
Resmi Gazete'de yapılan açıklamada, hasar maliyet endeksinin nasıl hesaplanacağı da açıklandı.
Buna göre; yüzde 45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, yüzde 30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınacak.