Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalistin belli olacağı Fenerbahçe Sivasspor rövanş karşılaşması için heyecan dorukta. Bu sezon 3 kulvarda hatırı sayılır bir başarı elde eden Fenerbahçe, sahasında son kupa şampiyonu Sivasspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. Kazanan takım, finalde Başakşehir Ankaragücü eşleşmesinden tur atlayacak takımla şampiyon olmak için kozlarını paylaşacak. İşte Fenerbahçe Sivasspor mücadelesinin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…