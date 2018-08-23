Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Michael Frey’in eski takımı olan Zurih'in antrenörü Ludovic Magnin, transfer için açıklamalarda bulundu.

“Duydum, o kesinlikle gitti. Bugün Michael Frey İstanbul’da sağlık kontrolundan geçti ve Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı" diyen 39 yaşındaki genç teknik adam, "Biliyorum Zurih’de çok gol attı ama ben profesyonelim. Kimsenin arkasından ağlamam. zaten kupa maçından sonra Michael 'in yaptığı hareket her şeyi bitirdi. Bu olaydan sonra onunla bizim bir geleceğimiz zor olurdu. Şimdi biz kendi yolumuza bakarkeni, transfer sezonunun bitimine kadar acilen yeni bir hücum oyuncusu bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

Zürih, 18 Ağustos'ta İsviçre Kupası son 32 turunda, beşinci küme takımı Concordia deplasmanına çıkarken, Teknik Direktör Magnin maçın kadrosuna Frey'i de aldı. Fakat 24 yaşındaki oyuncu bu maçta forma giymeyi reddetti. Frey'in maça çıkmayı reddetmesi, kulüple bağların kopmasına neden oldu.

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