10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor ve okullar tatil mi?
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde büyük bir özlem ve saygı ile anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde her sene olduğu gibi bu yıl da törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda gözler "10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. 1938 yılının 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar ve işyerleri tatil mi olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.
10 KASIM'DA OKULLAR VE İŞYERLERİ TATİL Mİ?
10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ
10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.
Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen anma törenine katılmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturmakta, törenin ardından Atatürk'ün yatağına karanfiller bırakıp Saray'ı ziyaret etmektedir.
Ayrıca Türkiye'nin pek çok yerinden yüz binlerce insan, her yıl Atatürk'ü mezarı başında anmak için Anıtkabir'i ziyaret etmektedir.