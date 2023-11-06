10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri ile bankalar tatil mi olacak?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2023 hangi güne denk geliyor, okullar ve iş yerleri ile bankalar tatil mi olacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. 1938 yılının 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi, okullar ve işyerleri tatil mi olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

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10 KASIM'DA OKULLAR VE İŞYERLERİ TATİL Mİ?

10 Kasım bu sene Cuma gününe denk geliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamaktır. Bu sebeple okullar ve diğer kamu kurumları faaliyetlerine devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.