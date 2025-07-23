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        Haberler Gündem 10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

        10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

        Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman görevlisi hayatını kaybetti. Taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:52
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        Erdoğan: Milletimizin başı sağ olsun
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        Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. 14 orman işçisi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit Haberi Görüntüle

        TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

        "Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

        "Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."

        İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA

        "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını yüreklerimizi de yaktı. Yangında maalesef 5’i orman işçisi, 5’i de AKUT gönüllüsü olmak üzere 10 canımız şehit oldu. Yangında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun"

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