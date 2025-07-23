10 orman görevlisi şehit oldu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Eskişehir’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit oldu. 14 orman işçisi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından siyasiler taziye mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında "Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

"Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehadete yürüyen orman işçilerimizin acısıyla yüreğimiz dağlandı. Yeşil vatanımızı korumak uğruna canlarını ortaya koyan fedakâr kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

"Eskişehir'de “Yeşil Vatan”ımızı korumak için yangınlarla mücadele ederken şehit olan orman işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağolsun."