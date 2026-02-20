Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Dünya Kupası elemelerinin güç sıralamasında lider! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Dünya Kupası elemelerinin güç sıralamasında lider!

        A Milli Basketbol Takımımız, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesi güç sıralamasında zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 14:40 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam güç sıralamasında lider!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

        FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular." dedi.

        Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.

        Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 19 Şubat 2026 (Fenerbahçe'nin Konuğu Nottingham Forest)

        Fenerbahçe'nin konuğu Nottingham Forest. Fenerbahçe sahasında avantaj peşinde. Fenerbahçe'de 2 eksik var. Notthingam Forest'ta Vitor Pereira dönemi. Samsunspor Shkendija deplasmanında. Samsunspor Fink ile ilk maçına çıkıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!