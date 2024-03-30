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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzeninin 12 yaşındaki kızına taciz! - İzmir son dakika haberleri

        Kuzeninin 12 yaşındaki kızına taciz!

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızı İ.N.'yi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 49 yaşındaki Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:05
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        Kuzeninin 12 yaşındaki kızına taciz!
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        İzmir'in Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden Tahir A. (49), evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi iddiaya göre taciz etti.

        AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre Tahir A., evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

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        İLK ÖNCE ARKADAŞINA ANLATMIŞ

        Emniyete götürülen Tahir A.'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Annemlerin tanıdığı birisi geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Ben de korktum ve hâlâ titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."

        TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Tahir A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #İzmir
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