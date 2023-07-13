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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Yapılan açıklama, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor, faiz oranları nasıl olacak, yaş sınırı olacak mı?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte faizsiz evlilik kredisi başvurularına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...