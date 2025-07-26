18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te şampiyon oldu!
18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) İtalya'yı finalde 3-1 yenerek şampiyon oldu.
18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24'lük setlerle 3-1 kazandı.
Öte yandan Yaşam Suğra Akan, artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.