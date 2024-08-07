İstanbulspor, genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın kansere yakalandığını duyurdu

Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor yaptığı açıklamada futbolcusu Baran Alp Vardar'a Kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

19 yaşındaki genç yıldız adayı geçen sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giymişti.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ile futbolcular Baran Alp'i hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Futbol camiasından Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe ve Kasımpaşa takımları sosyal medya hesaplarından genç futbolcu için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"BİZ HEP SENİNLE OLACAĞIZ CANIMIZ BARAN ALP VARDAR"

İstanbulspor'dan yapılan açıklamada, "Biz hep seninle olacağız canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş, A takımımızda görev almış, canımız Baran Alp Vardar’a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş, tedavi sürecine başlamıştır. Daima seninle olacağız." ifadeleri kullanıldı.