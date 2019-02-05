Parolalar, internetteki hesaplarda kimlik doğrulamak için kullanılan en yaygın yöntem. Hem güvenli hem de hatırlaması kolay bir parola oluşturmak ise her zaman kolay olmuyor. Parolaların en büyük açığını ise birden fazla yerde kullanılması oluşturuyor.
Geçen ay ortaya çıkan 773 milyon fazla e-posta adresi ve kırılan milyonlarca parolanın dağıtılması olayı da farklı saldırılarda ele geçirilen verilerin kolaylıkla bir araya getirilebildiğinin önemli bir göstergesi oldu.
‘Kimlik depolama’ adı verilen bu saldırılarda saldırganlar kurbanların e-posta/parola kombinasyonlarından faydalanarak aynı parolanın kullanıldığı diğer hesapları da ele geçiriyor.
Bu riskin parolaları değiştirmekle değil güçlendirmekle azaltılabileceğine dikkat çeken iber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab’in güvenlik araştırmacıları internette verilerini güvende tutmak isteyen kullanıcıların kendilerine özel parolalar oluşturabilmesi için dikkate alması gereken temel yöntemleri paylaştı.
Güçlü bir parola ile ne kastedildiği konusunda bir karışıklığın olduğunu belirten KasperskyLab Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, "Günümüzde çoğu web sitesi en az 8 karakterden oluşan, içinde büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel işaretler içeren karmaşık parolalar kullanılmasını talep ediyor. Çoğu kullanıcı bunların ‘güçlü’ birer parola olduğunu düşünüyor. Bu da ürkütücü olabiliyor” dedi.
David Jacoby, şunları söyledi: “Güçlü parolalar ürkütücü olmak zorunda değil. Konuya güvenlik açısından baktığınızda, yalnızca size özgü olan ve tek bir hesapta kullanılan parolaların güçlü olduğunu görüyorsunuz. Parolaları benzersiz ve hatırlaması kolay hale getirmenin kolay yolları var. Böylece, yaşanan bir veri sızıntısında ele geçirilen bir parola diğer hesaplara girmek için kullanılamaz. Ayrıca güvenli parola yönetim araçları bulunuyor. Bunlarla çok sayıda güvenli parola oluşturmak mümkün.”
2 ADIMDA GÜÇLÜ PAROLA OLUŞTURMA
Kuruluşun güvenlik araştırmacıların verdiği bilgiye göre aşağıdaki şu iki adımla benzersiz, hatırlaması kolay ve güçlü parolalar oluşturabiliyor:
Adım 1: Sabit serinizi (parolanızın değişmeyecek olan bölümü) oluşturun
1- Şarkı sözleri, bir filmden konuşmalar, ninni veya hatırlayabileceğiniz benzer bir şeyden bir ifade düşünün.
2- İlk üç ila beş kelimenin ilk harflerini alın.
3- Her harfin arasına @ / # gibi özel bir karakter ekleyin.
Bu işlemin ardından tüm benzersiz parolalarınızı bu temele oturtabilirsiniz.
Adım 2: Bağlantı kurmanın gücünden yararlanın
1- Çevrim içi hesaplar ( Facebook, Twitter, arkadaşlık siteleri, internet bankacılığı, alışveriş veya oyun siteleri) için parola oluştururken, web sitelerinin aklınıza getirdiği ilk kelimeyi yazın.
2- Örneğin Facebook için parola oluşturuyorsanız aklınıza logonun renginden ilk olarak “mavi” kelimesi gelebilir. Bu kelimeyi, isterseniz tamamı büyük harf olarak sabit serinizin sonuna ekleyin.
David Jacoby bunu şöyle açıklıyor: “Örneğin, düşündüğünüz ifade ‘Mini Mini Bir Kuş Donmuştu, Pencereme Konmuştu’ olsun. Kullanmak istediğiniz özel karakter # ise Facebook parolanız şuna benzer bir şey olacaktır: M#M#B#K#Dmavi Baktığınızda tamamen anlamsız veya sanki parolayı birisi size vermiş gibi görünüyor. Ancak bu tamamen size özel olduğundan parola oluşturma sistemini anlıyorsunuz. Siteyle bağlantılı kelimeyi de bildiğinizden hatırlaması da kolay oluyor.”
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