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        Haberler Televizyon 2. Sayfa ekranlara veda etti: Gülşen Yüksel kısa bir mola istedi

        2. Sayfa ekranlara veda etti: Gülşen Yüksel kısa bir mola istedi

        2. Sayfa magazin programı ekranlara veda ediyor. Gülşen Yüksel "2. Sayfa ekranlara veda ederken kardeşim Müge 'Aramızda Kalsın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:21
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        TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programı ekranlara veda etti. Müge Dağıstanlı Ergdoğan ve Gülşen Yüksel Salt tarafından sunulan program, Gülşen Yüksel'in vedasıyla sona erdi.

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        Gülşen Yüksel "2. Sayfa ekranlara veda ederken kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...." ifadelerini kullandı.

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        "KISA BİR MOLA İSTEDİ"

        Müge Dağıstanlı ise "18 yılı burada özetlemem çok zor. 18 yıl önce bir yaz günü bir iş başlattık. Adını da 2. Sayfa koyduk. Deseydiniz ki 'Bu kadar büyüyecek, bu kadar güçlü olacak mı?' diye hayır hiç öyle planlarımız, programlarımız yoktu. Zaman içinde kariyer, başarı ve sayısı 100'e varan ödülü kazanırken biz bunun içine kardeşliği, dostluğu, sırdaşlığı da koyduk. Bunlar para, kariyer ve reytingden çok daha önemli şeylerdi. Bu kadar tutulmamızın sebebi de başta siz olmak üzere, sevilmekti...

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        Bize büyüklerimiz 'Öyle şeyler yapın ki, düşmanlarınız bile size saygı duysun' dedi. Gülşen hep 'Müge öyle bir şey yapalım ki, zirvede bırakalım' diyordu. Gülüyorduk. Şuan geldiğimiz noktayı magazin televizyon gazeteciliği adına zirve olarak değerlendiriyorum. Bu konuda hiç mütevazi olmayacağım. Zirvede bırakalım diyorduk, o gün bugünmüş... Ama bıraktığımız falan yok. Gülşen kısa bir mola istedi. Bunu uzun bir zaman önce söyledi. Önce kızdım, ablası olarak. Sonra bir küser gibi oldum. Sonra hayatına, ailesine zaman ayırmak istediğini söylediğinde ikimizinde can damarı bir konu. Aramızdaki dostluk bağı hiçbir zaman bitmeyecek. Sadece kısa bir mola efendim. Hoşçakalın..." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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