Akfen Holding tarafından sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek üzere 1999 yılından bu yana çeşitli toplumsal aktivitelerle faaliyetlerini sürdüren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV),bu yıl 20’nci yaşına girdi.

Odak merkezini çocuklar, gençler ve kadınlar oluşturuyor vakfın, üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel Gelişim Programı, 14-24 yaş arası kişisel gelişim programı Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı ve toplumun çeşitli sorunlarına karşı eğitim verdiği Ulusal Projeler adı altında 3 ana başlıkta faaliyetlerini yürütüyor.

Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan TİKAV'ın, gelecek 10 yılda 100 bin kişiye dokunmayı hedeflediği belirtiliyor.

'PROJELERİMİZLE 3 KOLDAN TOPLUMU KUCAKLIYORUZ'

TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, TİKAV olarak faaliyetlerinin merkezine çocuk, genç ve kadınları koyduklarını söyledi.

3 önemli alanda hayata geçirdikleri organizasyonlar ile toplumun önemli kesimlerine dokunmayı hedeflediklerini anlatan Özalp, "Bireysel Gelişim Programı ile gençlerimize fırsat eşitliği sağlayacak faaliyetleri sunarken, Edinburgh Dükü Ödül Programı ile 14-24 yaş arası gençlerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Ulusal Projelerimizde ise kendi ailelerine farkındalık yaratacak kadınlarımıza çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Bütün projelerimizle 3 koldan toplumu kucaklıyoruz” diye konuştu.

Gelecek dönemde projelerinin alanlarını daha da genişlemesiyle, daha fazla insana ulaşacaklarını ifade eden Özalp, "Özellikle Edinburgh Dükü programında 2020 yılından itibaren eğitim kurumlarının sayısının 140’a çıkmasıyla yıllık 8 bin 500 katılımcı gence dokunacağımızı öngörüyoruz. Ulusal Projeler kısmında ise uyguladığımız nokta ve katılımcı sayısı her yıl katlanarak artıyor. Buradan hareketle gelecek 10 yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

'HİJYEN SAĞIKTIR PROJESİ' ELAZIĞ’DA KADINLARLA BULUŞTU

Yapılan açıklamaya göre, TİKAV koordinatörlüğünde 2019 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilecek “Hijyen Sağlıktır” projesi devam ediyor.

Bu kapsamda, 2019 yılı başıyla birlikte Mersin Anamur, Muğla Ula-Seydikemer, Amasya Merkez, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat Turhal, Konya Ereğli - Sarayönü ve Erzurum Aziziye’de kadınlarla buluşan etkinliğin 12’ncisi Elazığ’da gerçekleştirildi.

26 farklı bölgede yıl sonuna kadar 2 bin kadına ulaşılıp, hijyen konusunda eğitim verilmesi amaçlanan ‘Hijyen Sağlıktır’ projesinde Giresun Bulancak - Dereli, Trabzon Köprübaşı, Van Edremit-Çiçekli, Denizli Kale-Acıpayam, Aydın Bozdoğan-Karacasu, Sakarya Gevye, Çanakkale Merkez-Lapseki noktalarıyla 2019 yılı programı tamamlanacak.