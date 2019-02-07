Duyguları daha iyi ifade etmek için sık sık kullanılan ve günümüzde vazgeçilmez olan emojiler arasına yenileri katılıyor. Unicode’un resmen onaylaması ile 200’den fazla sayıda emoji, bu yıl içinde iOS kullanıcıları ile buluşacak. Emoji arama motoru Emojipedia, bu yeni ifadelerin hepsini yayınladı.

2019’da karşımıza çıkacak olan yeni emojiler arasında flamingo, waffle, beyaz /kahverengi kalp, buz küpü gibi pek çok yenilik var. Emoji 12.0 güncelleme listesi ile gelecek olan yeni emojiler arasında, esneme, sarmısak, orangutan, yo-yo gibi ilginç emojiler de bulunuyor.

Engelli insanlar düşünülerek hazırlanan ifadeler arasında ise tekerlikli sandalye kullanan insanların emojileri hazırlanmış. Bunun dışında rehber köpekler, protez kollar gibi pek çok yenilik de 2019’da kullanıcılarla buluşacak.

Unicode Konsorsiyumunun karar verdiği 59 temel emoji, 171 farklı ten rengi ve cinsiyet seçenekleriyle birlikte toplam 230’a ulaşıyor. Yeni emojilerin tipik bir şekilde Eylül veya Ekim aylarında geleceğini açıklandı.

Yeni emojiler Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemlerini yenilemek için yaptığı büyük güncellemelere dahil edilecek. Yapılan bu güncellemeyle Unicode’un kütüphanesinde bulunan emoji karakterlerinin sayısı da 136 bini geçmiş olacak.