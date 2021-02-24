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2021 Çiftçiye mazot, gübre destek ödemeleri tarihleri: Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

Kırsal bölgede tarımı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen tarımsal destek ödemeleri tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çiftçiye mazot gübre desteği ve tarımsal destek ile ilgili yapılacak ödemeler hakkında açıklama yaptı. Peki Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pekcan'dan son açıklamalar...

2021 Çiftçiye mazot, gübre destek ödemeleri tarihleri: Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman verilecek?

Çiftçiye mazot ve gübre desteği son gelişmeler ile takip ediliyor. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, İlkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Öte yandan Bakan Pakdemirli de tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

Çiftçiye gübre desteği ne zaman ödenecek 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu Çiftçiye iki müjde birden...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı

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