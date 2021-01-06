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'Dijital oyun sektörü 2021’in trend sektörü olacak'

Son 5 yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2.4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğine dikkat çeken InGame Group Kurucu Ortak ve CEO’su Genco Alp, “2020’de oyun pazarında hem ciro, hem oyuncu ve hem de oyun şirketi sayısı arttı. 2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firması kurulabilir. Türk oyun sektörüne yönelik yabancı yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sektörün yıldızı daha da parlayacak. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz” dedi.

2021'de oyun sektöründe neler bekleniyor? Haberler
Oyun sektörünü 2021’de neler bekliyor?
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HABERTURK.COM

Dünya 2020 yılında zorlu bir süreçten geçerken, pandemide insanların evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte oyun sektörü zorlu koşullara rağmen büyümeye devam eden sektörler arasında yerini aldı. Geliştirdiği MMOFPS türü PC ve bilgisayar oyunu Zula ile Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncu sayısına ulaşan yerli oyun şirketi InGame Group CEO’su Genco Alp, Türkiye oyun sektörünün bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir hacme ulaştığını bildirdi.

Sektör açısından 2020 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunan Genco Alp, sektörü büyüten en önemli etkenlerin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektörüne ilginin ve yatırımların her geçen gün artmasıyla açıklanabileceğini, ayrıca pandemi sürecinin de online film platformlarından oyunlara tüm dijital içeriklerin tüketiminin ciddi şekilde büyümesine yol açtığı bilgisini verdi.

CİRO, OYUNCU, ŞİRKET SAYISI ARTTI

InGame Group CEO’su Genco Alp, “Mobil oyun pazarında özellikle ABD pazarına yönelik geliştirilen hypercasual ve casual oyunlar, Türk oyun sektörüne ciddi başarılar getirdi. Yeni dönemde bu başarıların artmasını ve başka pazarların da öne çıkmasını bekliyorum. TL/Dolar oranında yaşanan yükseliş, sektör rakamlarının dolar bazında daha fazla büyümesini engelledi. Ama genel olarak hem ciroda hem de oyuncu ve oyun üreten şirket sayılarında artış yaşandığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘YABANCILAR SON 5 YILDA TÜRK OYUN SEKTÖRÜNE 2.4 MİLYAR DOLAR YATIRDI’

İnsanların 2020 yılında daha fazla film/dizi seyrettiğini, oyun oynadığını ve sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiğini vurgulayan InGame Group CEO’su Genco Alp, 2021’e yönelik öngörülerini şöyle sıraladı:

“Türkiye oyun ekosistemi son 2 yıl içerisinde gerçekleşen satışlar ile ciddi bir ivme yakaladı. Son 5 yıl içinde global şirketlerden Türk oyun sektörüne 2.4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi. Yeni mezun, parlak beyinlerimizin bu sektöre gözlerini çevirmesi ve yatırımcıların oyun sektörünü global satışlardan sonra daha iyi tanıması, sektörün daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Ayrıca Türk oyun sektörüne yönelik yabancı yatırımların devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sektörün yıldızı daha da parlayacak. Başka sürpriz satışlar duyabiliriz. Pandemi döneminde dijital içeriklere olan ilgi arttı. 2021 yılında genel olarak bu etkinin devam edeceğini düşünüyorum. 2021 yılında küçük ve orta ölçekli birçok yeni oyun firmasının kurulacağını, son 2 senede kurulanların ise ürünlerini hızla lanse etmeye başlayacaklarını öngörüyorum.”

ZULA MOBILE 2021’E GLOBALE AÇILIYOR

InGame Group’un 2021 hedefleri hakkında da bilgi veren Genco Alp, globalde büyümeye devam etmek için adımlar atacaklarını kaydetti. Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan, sevilen MMOFPS türü PC oyunu Zula’nın, “Zula Mobile” adıyla bir geliştirme sürecinin ardından 2020’de cep telefonlarına da girdiği bilgisini veren InGame Group CEO’su Genco Alp, grup olarak 2021 planlarını şöyle açıkladı:

“Zula Mobile kısa sürede ülke içinde 7 milyondan fazla indirildi. Geliştirici ekibimiz aralıksız çalışmaya ve oyunu mükemmelleştirmeye devam ediyor. Büyük beklentimiz olan Zula Mobile için globalde lansmanı 2021 yılı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece umuyoruz ki, uluslararası başarı sağlayan yeni bir oyunu daha oyun severler ile buluşturmuş olacağız. 2021 yeni oyun projelerine başlayacağımız bir yıl olacak. Dolayısıyla gerek Türkiye gerekse Berlin ofisimizde istihdam anlamında genişleme planlıyoruz.”

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