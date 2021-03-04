Mart ayından beri mücadele edilen Korona virüs salgını 2020 yılı sınav takvimini de etkilemişti. 2020 yılının son döneminde ÖSYM sınavlarına ilişkin "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklaması yapılmıştı. Yeni senede bu sınavlara katılacak olan adaylar 2021 ÖSYM takviminin açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı.