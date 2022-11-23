Her sene düzenlenen Eurovision yarışması için geri sayım başladı. Geçen yıl nefes kesen rekabetin son galibi Ukrayna olmuştu. 2023 senesi için 37 ülke yarışmaya katılacağını bildirdi. Peki, 2023 Eurovision ne zaman yapılacak ve kimler katılacak? İşte, detaylar...