Böylece yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı, 2023 yılın ile birlikte yeniden değerleme oranında artarak, 6 bin 91.33 TL’ye çıkacak.

Buna göre bazı vergi, harç, ceza, pasaport ücreti, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan IMEI kayıt harcı tutarı, yeni yıl ile birlikte 2022 yılı için ortaya çıkan yüzde 122.93’lük yeniden değerleme oranında artırılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.

11 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ?

Yeni yılda 6 bin TL’yi geçecek olan sözkonusu IMEI kayıt harcı tutarı 2022’de 2 bin 732 lira 40 kuruş olarak uygulanıyordu. 2020’de 1838 TL olan rakam, 2018’de 500 TL, 2016’da 138 TL, 2014’te 119 TL ve 2012 yılında ise 100 TL idi.

Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan IMEI kayıt harcı tutarları şöyle oldu: