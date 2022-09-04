2023'te dolar ne kadar olacak? OVP'de son tahminler yayımlandı

OVP'de dolar tahminleri sert yükseldi 0:00 / 0:00

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2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. 20 Mayıs 2021 Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ile OVP birleşmiş OVP adını almıştı. 2019-2021 yıllarını kapsayan program Yeni Ekonomi Programı adıyla yayınlanmıştı.

Yeni OVP'de hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru tahmini 16.62 TL. Kurun 2023'de ortalama 21.52 TL, 2024'te 24.62 TL, 2025'te ise 25.77 TL olacağı varsayıldı.

Dolar tahminlerinde 2022-2024 OVP'sine göre önemli oranda artış yaşandı. Bir önceki OVP'de ortalama dolar/TL tahmini 2022 için 9.27, 2023 için 9.77 ve 2024 yılı için 10.27 olarak açıklanmıştı.

Ortalama dolar/TL tahminleri:

Sene Yeni OVP Eski OVP 2022 16.62 9.27 2023 21.52 9.77 2024 24.62 10.27 2025 25.77 -