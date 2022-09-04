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Haberler Döviz 2023'te dolar ne kadar olacak? OVP'de son tahminler yayımlandı
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2023 ortalama dolar kuru tahmini 21.52

2023-2025 dönemini kapsayan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'de 2022 için ortalama dolar/TL tahmini 16.62, 2023 için 21.52, 2024 için 24.62, 2025 için ise 25.77 olarak açıklandı

2023'te dolar ne kadar olacak? OVP'de son tahminler yayımlandı
OVP'de dolar tahminleri sert yükseldi
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HABERTURK.COM

2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. 20 Mayıs 2021 Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) ile OVP birleşmiş OVP adını almıştı. 2019-2021 yıllarını kapsayan program Yeni Ekonomi Programı adıyla yayınlanmıştı.

Yeni OVP'de hükümetin dolar kuru tahminleri de ortaya çıktı. Programdaki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) hedeflerinden yapılan hesaplamaya göre bu yılın ortalama dolar kuru tahmini 16.62 TL. Kurun 2023'de ortalama 21.52 TL, 2024'te 24.62 TL, 2025'te ise 25.77 TL olacağı varsayıldı.

Dolar tahminlerinde 2022-2024 OVP'sine göre önemli oranda artış yaşandı. Bir önceki OVP'de ortalama dolar/TL tahmini 2022 için 9.27, 2023 için 9.77 ve 2024 yılı için 10.27 olarak açıklanmıştı.

Ortalama dolar/TL tahminleri:

Sene Yeni OVP Eski OVP
2022 16.62 9.27
2023 21.52 9.77
2024 24.62 10.27
2025 25.77 -

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