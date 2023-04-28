Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tarihleri netlik kazandı. 27 Nisan tarihinde başlayan TEKNOFEST'in bu yıl 7'incisi düzenleniyor. TEKNOFEST İstanbul etkinliğinde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Peki, "2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?" İşte 2023 TEKNOFEST'in sona ereceği tarih...