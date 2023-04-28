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2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 7'nci kez İstanbul başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST bu yıl nerede yapıldığı ve organizasyonun kaç gün süreceği katılımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 2023 TEKNOFEST etkinlik takvimi tarihleri...

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  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST tarihleri netlik kazandı. 27 Nisan tarihinde başlayan TEKNOFEST'in bu yıl 7'incisi düzenleniyor. TEKNOFEST İstanbul etkinliğinde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor. Peki, "2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?" İşte 2023 TEKNOFEST'in sona ereceği tarih...
  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    2023 TEKNOFEST NE ZAMAN?

    Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.
  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    2023 TEKNOFEST NEREDE?

    Cumhuriyetin 100. yılında bu yıl 7'incisi düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor
  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    TEKNOFEST NEDİR?

    TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.
  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.
  • 2023 TEKNOFEST ne zaman, nerede yapılıyor, kaç gün sürecek?

    TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR? 

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkinlik alanına gidiş güzergahlarıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

    "Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmaray’ı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler.

    Metro: Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir.M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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