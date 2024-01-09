2024 yılında WhatsApp: Bilmeniz gereken 3 yeni özellik geliyor

Bu 3 özelliğin yanı sıra bazı yeni özellikler de gelecek. İşte, IOS işletim sisteminde kullanıma sunulacak özellik ile WhatsApp Business’a dair bazı bilgiler…

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WHATSAPP BUSINESS KULLANIMA AÇILACAK

WhatsApp Beta 2.24.1.21'de bazı kullanıcılar uygulamanın ayarlar bölümünde yeni bir ayar fark edecek. Bu yeni özellik, WhatsApp işletmelerinin Meta Verified'a abone olarak doğrulanmış bir rozet sayesinde müşterileriyle güven oluşturmasına olanak tanıyor. WABetaInfo, bu aboneliğin, özel bir iş bağlantısı ve 10 cihaza kadar bağlantı kurma yeteneği içeren önceki abonelik olan WhatsApp Premium'un yerini alacağını bildiriyor. Ayrıca, bu aboneliğin isteğe bağlı olacağını ve yalnızca işletmelerin erişimine açık olacağı söyleniyor.