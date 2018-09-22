Google'ın eski CEO'su ve şirketin şu anki çatı kuruluşu Alphabet’in yönetim kurulu başkanı olan Eric Schmidt, internetin 2028 yılına kadar kadar ikiye bölüneceğini ve bunlardan birinin Çin tarafından yönetileceğini söyledi.

San Francisco’da düzenlenen özel bir risk sermayesi etkinliğinde konuşan Schmidt, internetin gelecek 10 yıl içinde biri ABD bir diğeri de Çin tarafından yönetilen iki ayrı bölüme ayrılacağını öngördüğünü belirtti.

İnternetin yakın geleceğinde en olası senaryonun Çin ve ABD liderliğinde iki ayrı internet olduğunu vurgulayan Schmidt, “2028 yılında internetin iki farklı sürümüyle karşılaşabiliriz. Bence şu anki en güçlü senaryo bu ve bu bir ayrılık değil; Çin öncülüğündeki bir internet ve Çinli olmayıp ABD tarafından yönetilen bir internet” dedi.

‘SANSÜR VAR AMA…’

Eric Schmidt, şunları söyledi: “Eğer Çin’e bakarsanız, yaratılan şirketlerin ve hizmetlerin ölçeğinin, yaratılan servetin olağanüstü olduğunu görürsünüz. Çin interneti, ülke GSYH’sinde ABD’ye kıyasla büyük bir yer oluşturuyor. Sanırım, Çin’den gelen ürün ve servislerinin inanılmaz liderliğini fark edersiniz.”

Çin’de internet alanındaki ürün ve hizmetlere karşın, ülkedeki sansür ve internet üzerindeki kontrol girişimlerinin ‘gerçek bir tehlike’ olduğunun altını çizen Eric Schmidt’in bu açıklamalarının Google’ın Çin’e özel sansürlü bir arama motoru geliştirdiği yönünde çıkan haberlerin olduğu bir dönemde gelmesi ise dikkat çekti.

ZAMANLAMA MANİDAR!

Çin’deki İnternet Ağı Bilgi Merkezi’nin son açıkladığı verilere göre Haziran 2018 itibariyle ülkedeki internet kullanıcı sayısı 802 milyonu bulmuş durumda.

Bu devasa internet kullanıcı kitlesinden mahrum kalmak istemeyen Google’ın da “Dragonfly” adı verilen proje kapsamında Çin için özel bir arama motoru geliştirdiği ortaya çıkmıştı.

Google’ın bu çalışması özellikle sivil toplum örgütleri ve internet hakları savunucuları tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmiş, internet devine karşı imza kampanyaları açılmıştı.

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