22. haftanın hakemleri belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek

Hakemler

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan

20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

TFF 1. LİG'DE DE HAKEMLER AÇIKLANDI

TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MHK faturayı kesti!
FUTBOLMHK faturayı kesti!
Şampiyonlar Ligi'ne zengin kulüpler ambargo koydu
FUTBOLZenginler Ligi!
Beşiktaş'ta kadroda revizyon zamanı | Beşiktaş haberleri
FUTBOLKadroda revizyon zamanı
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman? GS Alanya maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOLTüm hesaplar tur üzerine!
Pochettino: "Premier Lig'e dönmeye hazırım"
FUTBOL"Dönüşüm fantastik olacak"
Sivasspor 366 gündür penaltı kullanmadı
FUTBOL366 gündür penaltı kullanmadı!
Sancho için 120 milyon pound
FUTBOLManU çıldırdı!
Barcelona'da Dembele şoku
FUTBOLBarcelona'da Dembele şoku
Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor
FUTBOLEn çok gol yiyen takım Kayserispor
Trabzonspor'da hedef kupa
FUTBOLTrabzonspor'da hedef kupa

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X