22. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
TFF 1. LİG'DE DE HAKEMLER AÇIKLANDI
TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor: Murat Erdoğan
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor: Burak Şeker
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay: Onur Özütoprak
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor: Kadir Sağlam
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yasin Kol
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