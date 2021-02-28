Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

28 Şubat Dogecoin kaç TL, kaç Dolar, kaç Euro? Dogecoin nedir, nasıl alınır? Güncel Dogecoin fiyatları

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin gündeminde son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar var. Bitcoin'in ardından yıldızı hızla yükselen bir diğer kripto para olan Dogecoin araştırılıyor. Son zamanlarda hızlı yükselişleri ve hızlı düşüşleriyle ekonomi dünyasının gündeminden düşmeyen Dogecoin'de son durum ne, ne kadar? Güncel Dogecoin fiyatları: Kripto para Dogecoin kaç TL, kaç Dolar, kaç Euro? (28 Şubat) Dogecoin nedir, nasıl alınır?

28 Şubat Dogecoin kaç TL, kaç Dolar, kaç Euro? Dogecoin nedir, nasıl alınır? Güncel Dogecoin fiyatları

Uzun süre ekonomi dünyasını meşgul eden Bitcoin'den sonra Dogecoin de ekonomi dünyasında araştırılan kripto paralardan biri oldu. Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarıyla birlikte yükselen ama ardından düşüşü önlenemeyen Dogecoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Dogecoin kaç TL, neden yükseliyor?

DOGECOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR, İŞLEM HACMİ NE?

Dogecoin (DOGE) 0,4472 TL
Dogecoin (DOGE) 0,0506 Dolar
Dogecoin (DOGE) 0,0420 Euro
Dogecoin (DOGE) İşlem Hacmi 2.364.745.383,00 Dolar
Dogecoin (DOGE) Piyasa Değeri 6.497.925.566,00 Dolar

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

DOGECOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2013 yılında bir “meme token” olarak piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE) 24 saatte gösterdiği %45’e yakın yükseliş ile fiyatını 0,013 dolara çıkardı. DOGE piyasa değeri 1.4 milyar doları aşarken, günlük ticaret hacmi 1.3 milyar doları buldu.

DOGE için yaşanan artışın arkasındaki etkenlerden biri meme coin’in yaşadığı DeFi gelişmesi olabilir. DOGE’nin tokenize edilmiş verdiyonu olan renDOGE, merkeziyetsiz finans kullanıcıları için Ethereum ağında işlem görmeye başlıyor.

DeFi yatırımcıları OpenDAO projesinin desteği ile ellerindeki Dogecoin’leri kullanarak dolar destekli bir sabitcoin (stablecoin) olan DOGEO’yu elde edebilirler. Ren yöneticileri gerekli denetimlerin tamamlanması ile kullanıcıların DOGE yatırımlarını renDOGE’lerini teminat olarak kullanarak sabitcoine çevirebileceklerini açıkladı.

Reddit’teki SatoshiStreetBets topluluğu, Dogecoin için GameStop‘takine (GME) benzer bir tavır sergiliyor. ‘Pump’ olarak adlandırılabilecek bu hareket, insanların DOGE için desteğe çağrılmasıyla başladı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın zaman zaman dile getirdiği DOGE, aldığı bu desteklerle önemli sıçramalar yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON GÜN| Son dakika: Vergi borcu yapılandıranlar dikkat!
PARADikkat! İlk taksit ödemesinde yarın son gün
Haftaya gözler büyüme ve enflasyon verilerinde olacak
PARAGözler büyüme ve enflasyonda olacak
Kredi faiz oranı: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank! Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021
PARABankaların kredi faiz oranları
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 60 milyar TL verdi
PARAMerkez'den piyasaya 60 milyar TL
Son dakika haberi: Bitcoin risk iştahının kaçmasıyla hızlı bir düşüşe geçti
PARABitcoin yeniden düşüşe geçti
Kredi faiz oranı: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank! Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021
PARABankaların kredi faiz oranları
Güncel Dogecoin fiyatları: 26 Şubat Dogecoin kaç TL, kaç Dolar, kaç Euro? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
PARA26 Şubat Dogecoin fiyatları güncel
PİYASALAR ŞOKTA! Son dakika: ABD tahvilleri sonrası dolar yükselişe geçti
PARAPiyasalara tahvil şoku
KRİPTO PARA BİTCOİN: Bill Gates'den Bitcoin yorumu! Zarar veriyor
PARABill Gates'den Bitcoin yorumu!
Merkez Bankası piyasaya 72 milyar TL verdi
PARAMerkez'den piyasaya 72 milyar TL