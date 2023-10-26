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        Haberler Gündem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yeni: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel 29 Ekim şiirleri

        29 Ekim şiirleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları öncesinde gündeme geldi. Yurdumuzun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlıklar başladı. 29 Ekim şiirleri ile bu özel günü kutlamak isteyenler için en anlamlı ve güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bir araya getirdik. İşte, 2-3-4 kıtalık kısa ve uzun 29 Ekim şiirleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:27
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        1

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından "en büyük bayram" olarak nitelendirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ayrı bir önem taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen cumhuriyetin 100. yılı bu yıl kutlanıyor. Bu kutlu gün öncesi araştırılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirleri...

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (2-3-4 KITA)

        CUMHURİYET

        Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
        Adın bile mutluluk veriyor insana.
        Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
        Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

        Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
        Damarımızda saklı senin için kanımız.
        Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
        Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

        Albayrağın gölgesinde,
        Şen Türküler gür sesinde.
        Kahramanlar ülkesinde,
        Cumhuriyet bayramı var!

        Bak sevinçten coşanlara,
        Akın akın koşanlara.
        Sen de katıl, koş onlara,
        Cumhuriyet bayramı var!

        Yüreğine şunu kazdır:
        29 Ekim yazdır.
        Ne yapılsa gene azdır,
        Cumhuriyet bayramı var!

        3

        CUMHURİYET

        Gönül verdik,
        Sana erdik,
        Ey hürriyet,
        Cumhuriyet.

        Herkes sever,
        Seni över.
        Ey hürriyet,
        Cumhuriyet.

        Canımızsın,
        Şanımızsın,
        Ey hürriyet,
        Cumhuriyet.

        4

        CUMHURİYET’E

        Bağımsızlık, hürriyet,
        Sendedir Cumhuriyet.
        Kutluyoruz tüm millet,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Seninle mutlu vatan
        Uğrunda dökeriz kan,
        Armağansın Ata’dan,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Ulusumu yücelttin,
        Uygarlığa yönelttin,
        Yurdumu cennet ettin,
        Varol sen Cumhuriyet.

        Albayrağıma sarıl,
        Aydınlat ışıl ışıl,
        Kutlasın binlerce yıl,
        Varol sen Cumhuriyet.

        5

        29 EKİM

        Cumhuriyet Bayramı
        Geldi bize ne mutlu!
        Bayraklarla donattık,
        Güzel okulumuzu.

        Sokaklarda, evlerde,
        Al bayrak dalgalanır.
        Onun o al rengini,
        Bütün bir dünya tanır.

        Yirmi dokuz ekimi
        Karşılarız neşeyle,
        Çünkü bu günde erdik
        Büyük Cumhuriyete.

        Yürüyün arkadaşlar,
        Hep ileri koşalım.
        Bugün bayramımız var.
        Gelin bayramlaşalım.

        6

        CUMHURİYET

        Biziz bu memleketin,
        Kanı, kemiği, eti.
        29 Ekim’de
        Kurduk CUMHURİYETİ.

        29 Ekim’de,
        Yine bir ay parladı,
        İşte bu parlak ayın,
        CUMHURİYET’tir adı.

        Cumhuriyet yolların,
        En iyisi, en düzü,
        Atatürk’ün zekâsı,
        Ak etti yüzümüzü.

        29 Ekim’de,.
        Bütün ışıklar yansın,
        Caddeler baştan başa,
        Bayraklarla donansın.

        Şerefimiz var, yurdun,
        Toprağında, taşında.
        Dinç CUMHURİYET’imiz,
        Bir sonsuzluk yaşında.

        Elele tutuşalım,
        Hiç değişmez bu niyet.
        Yaşasın Türk Milleti,
        Yaşasın CUMHURİYET!

        7

        AKDENİZ’E DOĞRU

        Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
        Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

        Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
        Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

        “Hedef Akdeniz, asker!” diyen parmağa koştuk…
        Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

        Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
        Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

        Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
        Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

        Sakarya’dan su içtik o çelik süngülerle,
        Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

        Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
        Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

        8

        CUMHURİYET

        Ay yıldızlı al bayraklar,
        Her yanda dalgalanıyor.
        Süslendi evler, sokaklar.
        Renk renk ışıklar yanıyor.

        Yıllardan önce bugün,
        Cumhuriyet kurdu millet,
        Bize büyük Atatürk’ün,
        Armağanı CUMHURİYET.

        En birinci vazifemiz,
        Onun yolunda yürümek.
        Canımız gibi koruruz,
        CUMHURİYET Türklük demek.

        Sevinçle, sağlıkla geçsin,
        Sabahımız, akşamımız,
        Kutlu olsun hepimize,
        CUMHURİYET bayramımız.

        9

        ATATÜRK’ÜN İZİNDE (BİRKAN SOYLU)

        Cumhuriyetle gelen,
        Günlerle güldük
        Atatürk’ün izinde,
        Mutluluğa yürüdük
        Cumhuriyeti seven,
        Her Türk’ü övdük
        Atatürk’ün izinde,
        Bir çığ gibi büyüdük

        10

        CUMHURİYET (V. ÖTÜKEN)

        Cumhuriyet kalbimde
        Sönmeyen bir ateştir
        Vatanımın ufkunda
        Parlayan bir güneştir.

        Ata’nın armağanı
        Yüce Cumhuriyeti
        Korumak ödevimdir
        Bu kutsal emaneti.

        11

        ATATÜRK'ÜM SEN YOKKEN (NURŞEN GÜLŞEN AKKUŞ)

        Bir Cumhuriyet günü
        Kalbimizde anılıyorsun
        Belki o zaman uyuyorsundur
        Atatürk'üm sen yokken

        Duydun mu sesimizi
        Atatürk'üm derken
        Yankılandı her taraf
        Atatürk'üm sen yokken

        Bir cevap ver ne olur
        Aklım hayalim durur
        Annem teselli etti

        12

        CUMHURİYET (HÜSEYİN KARADENİZ)

        Tarifin fazilettir,
        Başkası eziyettir.
        Tek hâkimin millettir,
        Cumhuriyet çok yaşa.

        Koruyacak millettir,
        Yaşaman bir servettir,
        Türk olmak bir şereftir,
        Cumhuriyet çok yaşa.

        Çarpan tek bir yürektir,
        Hür yaşamak gerekir,
        Anmak büyük şereftir,
        Cumhuriyet çok yaşa.

        Karanlıklar yok ettin,
        Dünyaya sevgi ektin,
        Sen bulunmaz nimettin,
        Cumhuriyet çok yaşa.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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