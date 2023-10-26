29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yeni: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yeni: Kısa ve uzun 2-3-4-5 kıtalık en güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından "en büyük bayram" olarak nitelendirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu sene ayrı bir önem taşıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen cumhuriyetin 100. yılı bu yıl kutlanıyor. Bu kutlu gün öncesi araştırılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerini bir araya getirdik. İşte en güzel ve en anlamlı 29 Ekim şiirleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ (2-3-4 KITA)

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!