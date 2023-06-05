MAYIS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.54, bir önceki aya göre ise yüzde 0.04 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68, aylık enflasyon ise yüzde 2.39 olarak açıklanmıştı. Mayıs verisiyle beraber yıllık enflasyonda 7 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.