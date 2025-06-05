Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 5 Haziran 2025 TV yayın akışı ile Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak içerikler belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 5 Haziran Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…