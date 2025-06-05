Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 5 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 5 Haziran 2025 Perşembe: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        5 Haziran Perşembe günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün televizyonda hangi dizi, film, yarışma ve programların yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 5 Haziran 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanallarda her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve programlar izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımları merak edenler kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. 5 Haziran 2025 TV yayın akışı ile Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak içerikler belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 5 Haziran Perşembe TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 Hangimiz Sevmedik

        09:38 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        10:28 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

        13:13 Seksenler

        14:23 Teşkilat

        17:38 Lingo Türkiye

        18:58 Ana Haber (Canlı)

        19:53 İddiaların Aksine

        19:58 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

        22:38 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"

        00:48 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

        02:58 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 Atv Ana Haber

        20:00 Aynasız Haluk

        22:20 Emeklilik Planı

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:30 Emeklilik Planı

        03:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Ortadirek Şaban

        22:00 Ortadirek Şaban

        23:45 Çember: Sırlar Apartmanı

        02:00 Çember: Sırlar Apartmanı

        03:30 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Cehennem Melekleri 2

        02:00 Cehennem Melekleri 2

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        22:30 Ketenpere

        00:30 Ketenpere

        02:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Çift Kişilik Oda

        04:30 Elkızı

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

        22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı

        00:15 İşte Benim Stilim

        03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 Tuzak

        5 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı