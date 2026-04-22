5G uyumlu cihazlarda kampanya

iPhone ve Samsung başta olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

“HER BÜTÇEYE UYGUN 5G UYUMLU CİHAZI”

Turkcell’in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğüne değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

Özdal; “Turkcell olarak önceliğimiz, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştırmak ve 5G dönüşümüne hız kazandırmak. Bu anlayışla mağazalarımızın fiziksel ve dijital altyapısını da 5G çağına uygun şekilde yeniledik. Şimdi de telefonları ‘beş’liyoruz. Her bütçeye uygun farklı marka ve model 5G uyumlu cihazları, avantajlı finansman çözümleriyle mağazalarımızda ve Pasaj’da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, yenilenen mağazalarımız, güçlü altyapımız ve teknolojimizle ‘Turkcell gücünde 5G’yi tüm Türkiye’nin deneyimleyebilmesini sağlamak” dedi.

IPHONE 17 SERİSİ PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİTLE SATIŞTA

Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterileriyle buluşuyor. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yalnızca 20-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak.

Sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modelinde 5 gün süreyle yüzde 50’ye varan indirimler

Kampanya kapsamında seçili Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimlerle vitrinlerde ve Pasaj’da yerini alacak. Yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modellerinde geçerli olacak.

Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun seçili modellerinde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği

Son olarak Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun 5G uyumlu seçili modellerinde peşin fiyatına 6, Samsung’un belirli model ve cihazlarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı da müşterilerin beğenisine sunulacak.