Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.491,64 %0,81
        DOLAR 44,9228 %0,06
        EURO 52,8092 %0,10
        GRAM ALTIN 6.885,40 %1,09
        FAİZ 39,88 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,45 %2,53
        BITCOIN 75.528,00 %-0,26
        GBP/TRY 60,6766 %-0,09
        EUR/USD 1,1740 %-0,03
        BRENT 98,48 %3,14
        ÇEYREK ALTIN 11.257,36 %1,09
        5G uyumlu cihazlarda kampanya

        Turkcell, 5G'ye erişimi yaygınlaştırmak amacıyla farklı marka ve model 5G uyumlu cihazlarda 20 Mayıs'a kadar sürecek kapsamlı bir kampanya başlattığını duyurdu. iPhone 17 serisi, tüketici kredisiyle peşin fiyatına 3 taksitle mağazalarda ve Pasaj'da satışa sunuldu. 27 Nisan itibarıyla belirli Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50'ye varan indirimler ve peşin fiyatına 3 taksit seçeneğiyle vitrinlerde yerini alacak. Ayrıca Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno markalarının farklı modelleri de aynı tarihte peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla satışa çıkacak.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 10:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        iPhone ve Samsung başta olmak üzere farklı marka ve modelde 5G uyumlu cihazlar, avantajlı ödeme seçenekleri ve peşin fiyatına taksit imkanıyla Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da satışa sunuluyor. Taksit seçeneklerinden, yalnızca tüketici kredisi ile alım yapan bireysel Turkcell müşterileri faydalanabiliyor.

        “HER BÜTÇEYE UYGUN 5G UYUMLU CİHAZI”

        Turkcell’in 5G teknolojisini bütüncül bir ekosistem olarak gördüğüne değinen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu çerçevede ilk olarak Turkcell mağazalarını yenilediklerini belirtti.

        Özdal; “Turkcell olarak önceliğimiz, 5G erişimini yurt çapında yaygınlaştırmak ve 5G dönüşümüne hız kazandırmak. Bu anlayışla mağazalarımızın fiziksel ve dijital altyapısını da 5G çağına uygun şekilde yeniledik. Şimdi de telefonları ‘beş’liyoruz. Her bütçeye uygun farklı marka ve model 5G uyumlu cihazları, avantajlı finansman çözümleriyle mağazalarımızda ve Pasaj’da müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hedefimiz, yenilenen mağazalarımız, güçlü altyapımız ve teknolojimizle ‘Turkcell gücünde 5G’yi tüm Türkiye’nin deneyimleyebilmesini sağlamak” dedi.

        REKLAM

        IPHONE 17 SERİSİ PEŞİN FİYATINA 3 TAKSİTLE SATIŞTA

        Sadece bireysel Turkcell müşterileri için geçerli olacak kampanyalar kapsamında ilk etapta, iPhone 17 256GB modelleri peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla Turkcell müşterileriyle buluşuyor. iPhone 17 modelinde 20 Mayıs’a kadar sunulan taksit imkânı, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde ise yalnızca 20-26 Nisan tarihleri arasında sunulacak.

        Sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modelinde 5 gün süreyle yüzde 50’ye varan indirimler

        Kampanya kapsamında seçili Samsung Galaxy modelleri de yüzde 50’ye varan indirimlerle vitrinlerde ve Pasaj’da yerini alacak. Yüzde 50’ye varan indirim seçenekleri yalnızca 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında, sınırlı sayıda seçili Samsung Galaxy modellerinde geçerli olacak.

        Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun seçili modellerinde peşin fiyatına 6 taksit seçeneği

        Son olarak Xiaomi, Vivo, Oppo ve Tecno’nun 5G uyumlu seçili modellerinde peşin fiyatına 6, Samsung’un belirli model ve cihazlarında peşin fiyatına 3 taksit avantajı da müşterilerin beğenisine sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kamyonette 1021 tabanca ele geçirildi

        İstanbul'da silah sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine takibe alınan kamyonete operasyon düzenlendi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada, 1021 tabanca, 632 tabanca gövdesi, 632 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Lübnan'ın İsrail saldırganlığı karşısında zor seçenekleri
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi tutuklandı
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti güncellendi
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Çocuğa cinsel istismardan kaydı vardı! Bu sapığı bırakmayın!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Sağanak yağmur uyarısı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        Bir kasaba ‘olmayan’ katilden kaçtı!
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        'Gırgıriye Müzikali'nde ortalık karıştı
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Tedesco'dan penaltı ve derbi sözleri!
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        Uçakta rahatsızlanan ünlü Rus kemancı hayatını kaybetti
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        "Şarkımız 19 Mayıs'ta çıkacak"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı
        MSB helikopteri kaza kırıma uğradı